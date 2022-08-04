Канберра, 4 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, выступая на пресс-конференции после заседания Национального кабинета министров в Канберре, заявил, что федеральное правительство и местные власти договорились сосредоточить свою работу на усилении мер по биобезопасности в свете недавних событий. Об этом 4 августа сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

«Мы не должны самоуспокаиваться насчет COVID-19, хотя у нас есть надежда, что мы достигли пика госпитализаций», — сказал он.

Альбаниз добавил, что обезьянья оспа и ящур также были темами обсуждения на встрече с местными властями.

По его словам, федеральное правительство Австралии в приоритетном порядке продолжает усиливать меры биобезопасности континента для борьбы с ящуром, включая наем дополнительных сотрудников, увеличение численности специально обученных собак в аэропортах. В воздушных гаванях Австралии также были установлены специальные санитарные коврики для обработки ног путешественников, прибывающие из стран, затронутых ящуром, сказал он.