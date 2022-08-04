Москва, , 12:27 — REGNUM Апартаменты должны перестать быть продуктом обхода действующих норм и правил строительства жилья, отметил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Жилой дом © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2021 Госдума отложила обсуждение в первом чтении законопроекта о статусе апартаментов. Поправками в Жилищный кодекс правительство РФ предлагает ввести понятие «многофункциональные здания», то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. По законопроекту в Госдуме была создана рабочая группа, а сама инициатива направлена в Верховный суд для получения отзыва.

По словам Пахомова, чтобы решить возникшие с апартаментами проблемы, необходимо уточнить их статус.

«Это даст регионам возможность установить низкую ставку налога — хотя бы 0,5% вместо 2%, местные коммунальные тарифы вместо коммерческих. Это защитит собственников, потому что сегодня они не имеют понятной юридической защиты. Это откроет возможность давать временную регистрацию. То есть мы решим три проблемы из четырех», — отметил он в своем телеграм-канале.

Также депутат предлагает дать бизнесу четкие правила игры и, если есть спрос на такой продукт, то ввести его в легальное поле.

«Остальное — право выбора покупателя, у которого будет чёткое понимание, что конкретно он покупает на рынке. Сколько строить и где — это должно остаться полномочиями регионов, как и было раньше. Главное, апартаменты должны перестать быть продуктом обхода действующих норм и правил строительства жилья», — добавил Пахомов.

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