Ярославль, , 12:27 — REGNUM Ярославский районный суд обязал собственника земельного участка около посёлка Дубки провести рекультивацию земли, загрязнённой куриным помётом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Место загрязнения земли rshn-tver.ru

Скандальное дело активно освещали ярославские СМИ в 2021 году. Под подозрение попала птицефаборика «Север», которую тогда возглавлял ярославский политик, бывший депутат облдумы Василий Цепенда. Земля около телевышки в Дубках оказалась загрязнена помётом. Специалисты установили превышение предельно допустимых концентраций нитратов и цинка, что привело к загрязнению земель сельскохозяйственного назначения и их порче. Сумма ущерба земле составила более 112 миллионов рублей.

Однако в итоге обвинения с птицефабрики «Север» были сняты. Дело об административном правонарушении рассматривалось судом в марте 2022 года. Проверяющие Россельхознадзора обнаружили наезженные подъездные пути от птицефабрики к месту загрязнения и трактора птицефабрики на месте. Но вот в суде доказать связь загрязнения земли с фабрикой не удалось. Представитель фабрики заявил, что возили не куриный помёт, а компост, кроме того, в округе есть и другие птицефабрики, которые могли загрязнять почву. Судья посчитал правонарушение не доказанным и прекратил дело об административном правонарушении.

Параллельно природоохранная прокуратура подала иск к птицефабрике «Север» и владельцу земли — ООО «Северянка» с требованием провести рекультивацию земли. Этот иск был удволетворён частично — только к ООО «Северянка».

«Поскольку в суде не установлено лицо, осуществившее загрязнение земельного участка, то разработать проект рекультивации и провести таковую обязан собственник — ООО СП «Северянка». В указанной части требования прокурора являются обоснованными и подлежат удовлетворению», — говорится в решении суда.

Отметим, что сейчас в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве птицефабрики «Север» по иску налоговой инспекции. Василий Цепенда там больше не работает, а руководит предприятием конкурсный управляющий.