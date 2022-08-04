Ярославль, 4 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Ярославский районный суд обязал собственника земельного участка около посёлка Дубки провести рекультивацию земли, загрязнённой куриным помётом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

rshn-tver.ru Место загрязнения земли

Скандальное дело активно освещали ярославские СМИ в 2021 году. Под подозрение попала птицефаборика «Север», которую тогда возглавлял ярославский политик, бывший депутат облдумы Василий Цепенда. Земля около телевышки в Дубках оказалась загрязнена помётом. Специалисты установили превышение предельно допустимых концентраций нитратов и цинка, что привело к загрязнению земель сельскохозяйственного назначения и их порче. Сумма ущерба земле составила более 112 миллионов рублей.

Однако в итоге обвинения с птицефабрики «Север» были сняты. Дело об административном правонарушении рассматривалось судом в марте 2022 года. Проверяющие Россельхознадзора обнаружили наезженные подъездные пути от птицефабрики к месту загрязнения и трактора птицефабрики на месте. Но вот в суде доказать связь загрязнения земли с фабрикой не удалось. Представитель фабрики заявил, что возили не куриный помёт, а компост, кроме того, в округе есть и другие птицефабрики, которые могли загрязнять почву. Судья посчитал правонарушение не доказанным и прекратил дело об административном правонарушении.

Параллельно природоохранная прокуратура подала иск к птицефабрике «Север» и владельцу земли — ООО «Северянка» с требованием провести рекультивацию земли. Этот иск был удволетворён частично — только к ООО «Северянка».

«Поскольку в суде не установлено лицо, осуществившее загрязнение земельного участка, то разработать проект рекультивации и провести таковую обязан собственник — ООО СП «Северянка». В указанной части требования прокурора являются обоснованными и подлежат удовлетворению», — говорится в решении суда.

Отметим, что сейчас в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве птицефабрики «Север» по иску налоговой инспекции. Василий Цепенда там больше не работает, а руководит предприятием конкурсный управляющий.