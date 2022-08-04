Москва, , 12:27 — REGNUM Крупнейшая горно-металлургическая компания «Норникель» с 3 августа начала выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на свой долг на блокчейн-платформе «Атомайз», передаёт РБК.

Логотип «Норникеля»

Директор департамента казначейства «Норникеля» Александр Гаврилов пояснил, что эмиссия криптоаналогов облигаций на платформе пока проходит в тестовом режиме. Пока речь идет о пилотном проекте токена на долг на небольшую сумму

Он уточнил, что ЦФА на кредиторскую задолженность — это цифровой аналог облигаций. Новый токен получил название New Money Market (NMM). Его обеспечение — финансовое обязательство «Норникеля» по возврату денежных средств инвестору в дату, определённую эмиссионной документацией.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Норникель» провела предварительные консультации с представителями коренных народов Мурманской области по поводу разработки крупнейшего месторождения лития.

Читайте подробнее: «Норникель» начал переговоры по поводу разработки месторождения лития