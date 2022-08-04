Ижевск, , 12:27 — REGNUM Открытый кубок Удмуртии по парусному спорту «Ижевская регата» состоится со 2 по 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Парусная регата Rusyf.ru

Соревнования пройдут на акватории Ижевского пруда на яхтах класса МХ700. Яхт будут базироваться на набережной, у ресторана «Панорама». В кубке могут принять участие взрослые старше 18 лет, а также юноши и девушки моложе этого возраста в присутствии родителей или опекунов. По итогам регаты определятся три команды — победителя.

Для зрителей в течение соревнований запланированы конкурсы с подарками от организаторов, мастер-классы, юных гостей мероприятия ждет посвящение в настоящих моряков.

«В середине прошлого века ижевчане активно тренировались на воде. Первый парусный клуб в Ижевске появился в 50–60-е годы на базе ДОСААФ. В 70-е годы в Ижевске работали мотозаводской клуб «Темп», клуб механического института «Колумб», школа академической гребли, многоборья на ялах. Сегодня число любителей водного спорта снова растет», — отметил глава республики Александр Бречалов. Он добавил, что вскоре начнет работу федерация парусного спорта, сейчас она проходит аккредитацию.

ИА REGNUM напоминает, в Воронеже в День военно-морского флота состоялась традиционная «Петровская регата». Соревнования прошли в центре гребли на байдарках и каноэ.