Канберра, 4 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Австралии профессор Пол Келли объявил, что Австралия достигла пика очередной волны распространения коронавируса на континенте. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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С таким заявлением Келли выступил на пресс-конференции.

«И, конечно же, фактические данные, которые, как мы видим, свидетельствуют о снижении числа госпитализаций во всех штатах за последние несколько дней и недель, подтверждают это», — добавил главврач Австралии.

В то же время Келли предупредил, что давление на национальную систему здравоохранения будет сохраняться еще какое-то время на нынешнем уровне, прежде чем медики смогут вздохнуть с облегчением. Он также отметил, что речь не идет о последней волне коронавируса в Австралии.