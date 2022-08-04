Оренбург, , 12:24 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост числа выявленных заражений коронавирусом, в то же время снизилось число госпитализаций и пациентов с COVID в больницах, сообщает 4 августа оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

За сутки в регионе выявили 71 заражение коронавирусом, что на семь больше предыдущего суточного показателя. 3 августа госпитализирован один новый пациент — это на 10 меньше, чем днём ранее. В настоящее время в стационарах лечение получают 52 пациента, сутками ранее числилось 58 пациентов.

Состояние пяти человек медики оценивают как тяжёлое. Один человек находится на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 16 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 218 560 носителей коронавируса. Зарегистрировано 4026 летальных случаев. Оправились от болезни 213 311 человек.