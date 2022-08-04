Пенза, , 12:59 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 4 августа встретился с делегацией из Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских. Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Олег Мельниченко и Алексей Русских Pnzreg.ru

Мельниченко выразил заинтересованность в развитии связей между производственными организациями областей.

«В России не должно быть недостатка в собственной продукции, но поодиночке с поставленной задачей регионам справиться нельзя, необходимо объединяться», — сказал он.

В свою очередь глава Ульяновской области отметил, что регионы имеют много общего.

«Мы два промышленно развитых региона, примерно одинаковое количество жителей и одинаковая структура экономики. Основное — это промышленное производство, машиностроение. Опыт подобных встреч и взаимодействий показывает, что они очень полезны», — констатировал Русских.

Делегация Ульяновской области 4 августа посетит пензенские завод «Станкомашстрой», осмотрит технопарк «Рамеев» и областную станцию скорой медицинской помощи.

Алексей Русских пригласил пензенцев побывать в Ульяновской области.

ИА REGNUM напоминает, на международной выставке «Иннопром» ряд соглашений о сотрудничестве для развития импортозамещения и машиностроения подписали Ульяновская область и Чувашия.

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