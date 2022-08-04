Глава Пензенской области считает, что регионам «необходимо объединяться»
Пенза, 4 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 4 августа встретился с делегацией из Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских. Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Мельниченко выразил заинтересованность в развитии связей между производственными организациями областей.
«В России не должно быть недостатка в собственной продукции, но поодиночке с поставленной задачей регионам справиться нельзя, необходимо объединяться», — сказал он.
В свою очередь глава Ульяновской области отметил, что регионы имеют много общего.
«Мы два промышленно развитых региона, примерно одинаковое количество жителей и одинаковая структура экономики. Основное — это промышленное производство, машиностроение. Опыт подобных встреч и взаимодействий показывает, что они очень полезны», — констатировал Русских.
Делегация Ульяновской области 4 августа посетит пензенские завод «Станкомашстрой», осмотрит технопарк «Рамеев» и областную станцию скорой медицинской помощи.
Алексей Русских пригласил пензенцев побывать в Ульяновской области.
ИА REGNUM напоминает, на международной выставке «Иннопром» ряд соглашений о сотрудничестве для развития импортозамещения и машиностроения подписали Ульяновская область и Чувашия.
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