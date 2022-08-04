Вашингтон, 4 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Sony раскрыла дату выхода анимационной ленты «Гарфилд». Об этом 4 августа сообщило издание Deadline.

Кадр из мультфильма «Гарфилд» Гарфилд

Премьера мультфильма намечена 16 февраля 2024 года. Самого Гарфилда озвучит Крис Пратт, а Сэмюэл Л. Джексон подарит голос отцу главного героя.

Напомним, режиссёром «Гарфилда» выступит Марк Диндал («Цыплёнок Цыпа»). Исполнительным продюсером мультфильма станет автор оригинальных комиксов о Гарфилде Джим Дэвис.