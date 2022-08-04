Канберра, 4 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. 4 августа сенатор Доринда Кокс объявила о возобновлении расследования в верхней палате парламента Австралии по факту пропаж и убийств женщин и детей из числа представителей коренных народов континента. Об этом сообщил телеканал Nine News.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

«Это важное расследование, в ходе которого будут изучены согласованные на национальном уровне данные, собираемые в основном правоохранительными органами и исследователями по всей стране», — сказала она на пресс-конференции.

«Мы рассмотрим, почему мы не чтим и не уважаем жизнь женщин и детей коренных народов в этой стране, а также роль средств массовой информации во всем этом», — добавила Кокс.

После заявления Кокс сенатор Лидия Торп раскритиковала австралийские СМИ за отсутствие репортажей о пропавших без вести и убитых женщинах и детях из числа коренных народов.