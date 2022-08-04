Москва, 4 августа 2022, 12:24 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа в Сочи обсудят вопросы энергетики и расширение торгово-экономических связей двух стран, сообщает 4 августа пресс-служба Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на встрече в Сочи, запланированной на 5 августа, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопросы двухстороннего взаимодействия.
Читайте также: Песков назвал темы предстоящей встречи Путина с Эрдоганом в Сочи