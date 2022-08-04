Канберра, , 12:24 — REGNUM 4 августа премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз посетил заседание Палаты представителей Австралии и ответил на вопросы депутатов в ходе парламентского часа. Одной из тем его выступления стало принятие законопроекта по климату в нижней палате, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Bidgee

«21 мая австралийцы проголосовали за перемены … Они проголосовали за прекращение разногласий, проголосовали за прекращение бездействия и, наконец, за то, чтобы климатические войны остались позади», — сказал премьер-министр страны.

«Вместо того, чтобы сплачивать одни и те же войска, чтобы копать более глубокие траншеи в том же месте, я хотел, чтобы мы нашли новых союзников. И новых союзников мы нашли», — добавил он.

Далее Альбаниз заявил, что оппозиция «застряла в том же самом старом окопе, ведя бой, который прошел мимо нее».

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