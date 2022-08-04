Лозанна, Швейцария, 4 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Ужесточение критериев допуска трансгендеров к женским соревнованиям одобрил исполком Международного союза триатлона (World Triathlon). Об этом 4 августа сообщила пресс-служба организации.

ИА REGNUM Триатлон

Согласно новым правилам, трансгендер для участия в женских соревнованиях по триатлону должен снижать концентрацию тестостерона в крови до уровня менее 2,5 наномоли на литр постоянно на протяжении не менее 24 месяцев.

Кроме того, с тех пор, как трансгендер участвовал в качестве мужчины в любом спортивном соревновании, должно пройти не менее 48 месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация регбилиг (IRL) запретила трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

Кроме того, Международная федерация плавания (FINA) утвердила новые ограничения на участие трансгендеров в соревнованиях среди женщин. Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пересмотрят правила по допуску трансгендеров к турнирам.