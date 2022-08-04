Канберра, 4 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. 4 августа спикер палаты представителей Австралии Милтон Дик призвал лидера Национальной партии Дэвида Литтлпрауда покинуть зал заседаний в ходе парламентского часа по причине непристойного поведения. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Заседание парламента Австралии

Литтлпрауд и министр здравоохранения Австралии Марк Батлер поссорились после того, как Батлера спросили о региональном здравоохранении.

Журналисты пишут, что во время ответа Батлера на вопрос Литтлпрауд усмехнулся, что вызвало перепалку между ними на повышенных тонах.

Спикер Милтон Дик сделал Литтлпрауду замечание, которое тот проигнорировал. После этого лидера партии попросили выйти из зала заседаний.