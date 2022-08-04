Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону 1 сентября за парты сядут более 123 тыс. ребят, в том числе — около 14 тыс. первоклассников. Образовательные учреждения готовы к приёму детей. Об этом 4 августа в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Праздник в школе © ИА REGNUM

«Комиссионный объезд всех школ завершён. Акты готовности подписаны во всех образовательных учреждениях 100%», — отметил Логвиненко.

По его словам, в период летних каникул образовательные учреждения готовятся к приёму детей. В частности, проводятся работы по текущему ремонту и оснащению образовательных учреждений. В порядок приводятся и пришкольные стадионы. На эти цели выделено более 108 млн рублей.