Сидней, Австралия, 4 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Метеобюро Австралии снова предупреждает о широкомасштабных наводнениях в некоторых частях юго-восточной части страны, поскольку к континенту приближается разрушительный холодный фронт. Об этом 4 августа сообщил телеканал Nine News.

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Жителей центральных районов Нового Южного Уэльса, а также Австралийской столичной территории предупреждают о проливных дождях, граде и разрушительных порывах ветра, превышающих 90 км/ч.

Предупреждение о суровой погоде уже действует в некоторых частях Нового Южного Уэльса, а проливные дожди обрушатся на столичную территорию только 4 августа.

«В четверг (4 августа — прим. ИА REGNUM) вероятно выпадение общего количества осадков от 10 до 30 мм на обширной территории юго-востока Австралии», — говорится на сайте Weatherzone.