Уфа, 4 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. 32 новых автомобиля получили медучреждения в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ladavesta.net «Лада»

Сообщается, что ключи от автомобилей отечественного производства на базе автомобилей LADA Granta представителям медучреждений вручил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин. Автотранспортные средства предназначены для транспортировки маломобильных пациентов и оказания первичной медико-санитарной помощи.

Отмечается, что обновление автопарка осуществляется в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что порядка 248 млн рублей может получить Башкирия из средств федерального бюджета на оснащение медорганизаций реабилитационным оборудованием.