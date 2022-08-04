Ереван, , 12:18 — REGNUM Азербайджан, отрицая существования понятия «Нагорный Карабах», противоречит положениям трёхстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку от ноября 2020 года. Об этом 4 августа заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в соглашении говорится о Нагорном Карабахе. Кроме того, по словам Пашиняна, Баку «искажает» положения этого документа, требуя немедленно прекратить пользоваться Лачинским коридором между Арменией и Арцахом. Также азербайджанская сторона, по мнению премьер-министра, вынуждает армию Нагорного Карабаха охранять линию соприкосновения.

«Если миротворческие силы РФ и Азербайджан гарантируют неприкосновенность линии соприкосновения, то у армии обороны Нагорного Карабаха, думаю, не будет необходимости осуществлять боевые дежурства. Подобная необходимость возникла только после того, как Азербайджан отказался подписывать мандат миротворцев и продолжает нарушать положения трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года», — сказал Пашинян.

Напомним, 3 августа в Баку сообщили о гибели азербайджанского солдата. В тот же день в Арцахе сообщили о двух атаках ВС Азербайджана с применением БПЛА и миномётов. Сообщается, что двое карабахских военнослужащих погибли. В Карабахе объявили частичную мобилизацию.

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