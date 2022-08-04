Джакарта, 4 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай должны приложить больше усилий, чтобы внести свой вклад в мир и стабильность в регионе. Об этом, как сообщает Antara, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Партнерство АСЕАН-Китай должно быть в состоянии внести свой вклад в решение проблем современного мира при сохранении главной цели, которая заключается в содействии миру, стабильности и процветанию для региона и для нашего народа», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезия очень обеспокоена растущим соперничеством между великими державами.

Поскольку отношения между Китаем и Тайванем накаляются из-за визита спикера палаты представителей США на остров, Индонезия подтвердила свое уважение к политике «Одного Китая», которая рассматривает Тайвань как часть Китая.

Ретно Марсуди также призвала все стороны проявлять сдержанность и не предпринимать провокационных действий, которые могут ухудшить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула отсутствие доброй воли у Мьянмы для реализации пяти пунктов, согласованных лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для прекращения кризиса в стране.