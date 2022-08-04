Во Франции гражданина РФ Винника освободили и задержали вновь
Париж, 4 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Российского гражданина Александра Винника освободили во Франции по делу об экстрадиции в США, сообщает 4 августа РИА Новости.
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По данным СМИ, Винник был освобождён в рамках дела об экстрадиции в США. Однако сразу после этого его задержали и заключили под стражу по другому делу — по запросу Греции.
Агентство ссылается на адвоката задержанного, который пояснил, что теперь его подзащитного планируют экстрадировать в Грецию. А далее, предположил юрист, Винника могут передать США.
Напомним, Александра Винника обвиняют в отмывании до $9 млрд через интернет-биржу криптовалют.