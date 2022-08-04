Канберра, 4 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Глава Федерации учителей Нового Южного Уэльса Анджело Гавриелатос предупреждает, что «тысячи и тысячи» детей в Австралии ежедневно не получают должный уровень образования по мере усугубления кризиса нехватки учителей в стране. Об этом он рассказал 4 августа в эфире телеканала Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По его словам, почти 60% педагогов планируют покинуть работу в школе в ближайшие пять лет.

«Последнее, что мы можем себе позволить, — это потерять учителей, которые у нас есть», — сказал Гавриелатос.

«Правительство подводит целое поколение детей и, возможно, подводит и будущие поколения», — добавил он.

Каждый день, как заметил Гавриелатос, тысячи учеников сообщают о том, что их группы были объединены с другими, занятия переносились или отменялись, поскольку школы пытались восполнить пробелы в обучении.