Ярославль, , 12:28 — REGNUM В Ярославль приедут баскетболисты «Зенита». Они проведут мастер класс и сыграют мачт против любительской сборной. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Мероприятие состоится 13 августа.

«Легендарные Виталий Фридзон , Сергей Моня , Егор Вяльцев , чемпион Евролиги и игрок национальной сборной Дмитрий Кулагин и чемпион Единой молодёжной лиги ВТБ Андрей Топтунов в КСК «Вознесенский» покажут мастер-класс для всех желающих, а затем объединившись с воспитанниками спортшкол Ярославля сыграют против сборной любительской лиги», — рассказали в правительстве.

Помимо этого пройдёт конкурс 3-х очковых бросков против Виталия Фридзона.