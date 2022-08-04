Баскетболисты «Зенита» проведут мастер-класс в Ярославле
Ярославль, 4 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Ярославль приедут баскетболисты «Зенита». Они проведут мастер класс и сыграют мачт против любительской сборной. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Мероприятие состоится 13 августа.
«Легендарные Виталий Фридзон, Сергей Моня, Егор Вяльцев, чемпион Евролиги и игрок национальной сборной Дмитрий Кулагин и чемпион Единой молодёжной лиги ВТБ Андрей Топтунов в КСК «Вознесенский» покажут мастер-класс для всех желающих, а затем объединившись с воспитанниками спортшкол Ярославля сыграют против сборной любительской лиги», — рассказали в правительстве.
Помимо этого пройдёт конкурс 3-х очковых бросков против Виталия Фридзона.