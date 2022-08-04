Курлово, Владимирская область, 4 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Во Владимирской области по факту избиения девочки в городе Курлово возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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Видеозапись, на которой несколько девочек-подростков избивают маленькую девочку, распространилась по соцсетям 3 августа.

Все участницы избиения установлены, законные представители всех подростков привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство, совершенное группой лиц».