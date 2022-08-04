Канберра, , 12:16 — REGNUM Жители Австралийской столичной территории вскоре получат доступ к бесплатным услугам по прерыванию беременности. Об этом 4 августа сообщил телеканал Nine News.

Канберра Brian ireland

Женщины, находящиеся максимум на 16 неделе беременности, смогут бесплатно пройти процедуру аборта. Расходы понесет местное правительство.

Министр Австралийской столичной территории по делам женщин Иветт Берри заявила на пресс-конференции, что такое решение означает, что люди будут чувствовать «поддержку в принятии решения об аборте, не подвергаясь влиянию финансовых барьеров».

»Это также означает, что аборт может быть сделан в срочном порядке, без задержек из-за неплатежеспособности», — сказала она.

Инициатива обойдется столичному правительству в 4,6 миллиона долларов в течение четырех лет.