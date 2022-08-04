Варшава, , 12:15 — REGNUM Несмотря на то, что Европейский союз еще в начале весны 2022 года ввел правила, облегчающие украинским беженцам трудоустройство в 27 его странах, многие из них не нашли работу до сих пор, передает Associated Press.

Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей LLs

Около 6,5 миллионов украинцев въехали в ЕС с конца февраля, по данным агентства пограничной и береговой охраны ЕС Frontex. Около половины из них уже вернулись на Украину.

Лишь относительно небольшое число оставшихся вышло на рынок труда ЕС к середине июня 2022 года, по данным Европейской комиссии.

Как следует из последнего доклада Организации экономического сотрудничества и развития, к концу 2022 года больше всего украинцев пополнят ряды рабочей силы в Чехии, где самый низкий уровень безработицы в Европе, — прирост составит 2,2%, за ней следуют Польша и Эстония. В целом к трудовым ресурсам в Европе добавится около 1,2 миллиона работников, в основном в сфере услуг.

И тем не менее украинских беженцев, ищущих работу, ожидает множество проблем.

Помимо языкового барьера, квалифицированным работникам с Украины часто не хватает документов, подтверждающих их профессиональные качества, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую работу. Их дипломы не признаются в принимающих странах, поэтому многим приходится проходить языковые и учебные курсы, прежде чем искать работу по специальности.

В Польше, которая приняла около 1 миллиона украинских беженцев, чуть более трети нашли работу, по словам польского министра труда и социальной политики Марлены Малонг. Некоторые устроились медсестрами или учителями украинского языка в польских школах, другие работают домработницами и официантками.

В Германии около половины из примерно 900 000 украинских беженцев зарегистрированы в агентстве по трудоустройству, хотя нет данных о том, сколько из них нашли работу. По данным организации Mediendienst, которая отслеживает миграцию в Германии, около половины имеют высшее образование, но сколько из них смогли работать по специальности, не уточняется.

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