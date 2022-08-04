Таринкот, Афганистан, , 12:14 — REGNUM В результате недавних наводнений в афганской провинции Урузган дороги из центра в некоторые уезды непроходимы уже две недели, и жители сельской местности сталкиваются с множеством проблем. Об этом сообщают местные чиновники, пишет газета «8 Собх».

Дорога Anne Worner

Хаджи Музмаль, заместитель губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на пресс-конференции, что дороги в уезды Шахиде-Асас и Гизаб по-прежнему закрыты для движения.

По словам местных представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наводнения последних пяти недель в провинции привели к человеческим жертвам и нанесли большой материальный ущерб.

Разрушительные наводнения за последний месяц произошли в большинстве провинций Афганистана.