Хабаровск, 4 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Хабаровске 3 августа водитель пассажирского автобуса во время движения резко затормозил. После остановки в салоне было обнаружено тело погибшей женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

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Ведётся проверка, следователи установят причину гибели женщины, дадут оценку действиям водителя автобуса, а также иных участников дорожного движения. По её результатам будет принято законное процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске водитель автобуса «Нефаз» допустил крупное ДТП.