Канберра, 4 августа 2022, 12:15 — REGNUM Все крупнейшие банки Австралии приняли решение повысить процентные ставки по кредитам для клиентов вслед за решением Резервного банка страны. Об этом 4 августа сообщил телеканал Nine News.
Правления банков Westpac и NAB объявили, что присоединятся к Commonwealth Bank и ANZ в связи с последним повышением процентной ставки Резервным банком Австралии. Те, у кого есть ипотечные кредиты, столкнутся с увеличением на 0,5%.
Первым об изменениях объявил CommBank, за ним последовал ANZ. Рост ставок по кредитам в этих кредитно-финансовых учреждениях вступят в силу 12 августа. Для клиентов NAB и Westpac ставки поднимутся с 18 августа.
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