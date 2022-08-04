Канберра, 4 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Все крупнейшие банки Австралии приняли решение повысить процентные ставки по кредитам для клиентов вслед за решением Резервного банка страны. Об этом 4 августа сообщил телеканал NineNews.

Ключевая ставка

Правления банков Westpac и NAB объявили, что присоединятся к Commonwealth Bank и ANZ в связи с последним повышением процентной ставки Резервным банком Австралии. Те, у кого есть ипотечные кредиты, столкнутся с увеличением на 0,5%.

Первым об изменениях объявил CommBank, за ним последовал ANZ. Рост ставок по кредитам в этих кредитно-финансовых учреждениях вступят в силу 12 августа. Для клиентов NAB и Westpac ставки поднимутся с 18 августа.