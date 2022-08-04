Донецк, , 12:14 — REGNUM Сегодня утром (4 августа) ВСУ выпустили по центру Донецка пять снарядов калибром 155 мм, то есть из натовского оружия, и сразу, без пристрелки поразили две намеченные цели, в которые никогда раньше не прилетало: здание театра, где проходило прощание с героем РФ и ДНР Ольгой Качурой, и гостиницу Донбасс Палас, где останавливается большинство именитых гостей города и иностранных журналистов. Убили 2 человек, ранили троих.

Герб Донецка

Что это значит? Это ещё раз доказывает, что весь Донецк давно пристрелян артиллерией ВСУ, и что все прошлые прилёты по гражданским точно не могли быть случайными. Школы, детские сады, жилые дома — все это были не промахи и не случайности. Это были высокоточные удары по людям. Такие же точные, как сегодняшний.

Как сообщало ИА REGNUM, сработала система ПВО, но не менее двух снарядов попали в здание театра, а также в другие здания. По предварительным данным, погибли два человека. Прощание с Ольгой Качурой пришлось перенести.

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