Ялта, Крым, , 12:14 — REGNUM Четверо жителей Ялты получили предостережения от ФСБ после того, как загрузили компьютерные программы для организации кибератак на государственные информационные ресурсы. Об этом сообщила 4 августа пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители Ялты загрузили программы, которые предназначены для проведения компьютерных атак на государственные информационные ресурсы. Данный факт был установлен сотрудниками ФСБ, которые провели с этими гражданами беседы. Ялтинцы подтвердили правоохранителям намерение использовать нелегальный софт в противоправных целях. Однако, поскольку сделать этого они не успели, к уголовной отвественности их не привлекли.

Данным гражданам ФСБ объявлены предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня хакерским атакам подверглись сайты Роскосмоса и Росреестра.