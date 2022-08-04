Москва, 4 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки Банка России до 3-4% нацпроектов поможет развитию реального сектора производства и строительству доступного жилья, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Банк России снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых. Там пояснили, что уровень прироста потребительских цен в России остается низким и способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

По словам Кошелева, регулятор делает все возможное, чтобы помогать развитию потенциала российской экономики. Депутат напомнил, что Центробанк объявил о сохранении в текущих условиях оценки нейтральной ставки на уровне 5-6% и готовности оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года.

«Ждем, что к концу года Центробанк придет к показателю ставки в 5, а лучше 4 или 3%, которая необходима для реализации нацпроектов — развития реального сектора производства, создания инфраструктурных проектов, строительства доступного жилья», — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.