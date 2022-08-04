Берлин, 4 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Поставки ЗРК «Гепард» на Украину из Германии, скорее всего, состоялись, но они не повлияют на ситуацию на фронте. Об этом ИА REGNUM 4 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«Немецкое телевидение подтвердило эту информацию, хотя и со странностями — в одних новостных блоках эта информация присутствовала, а в более поздних уже нет. Поставлены три зенитные самоходки из пятнадцати. Хотя ранее канцлер Германии называл другую цифру — тридцать «Гепардов». Можно предположить, что на этом поставки «Гепардов» и ограничатся, потому что боекомплекта к ним нет», — заявил эксперт.

В наличии по всему миру удалось найти всего 6 тысяч снарядов к ним, сообщил Борисов. При скорострельности ЗРК этого количества хватит всего на пять минут боя, пояснил политолог.

«Скорее всего, даже эти три «Гепарда» на передовую не попадут, а составят часть ПВО-кольца вокруг Киева», — заключил Борисов.

Напомним, что ранее Германия заявила о поставках тяжелого вооружения на Украину, и т. ч. скорострельных двухпушечных ЗРК «Гепард».