Нальчик, 4 августа 2022, 12:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии успешно завершилась спасательная операция по эвакуации получившей травму туристки. Женщина совершала восхождение в районе горы Теплый угол в ущелье Безенги в Черекском районе и повредила ногу. Сообщение об этом поступило в региональное управление МЧС утром 4 августа, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
Эвакуацию пострадавшей с высоты более 3 тыс. метров провели при помощи вертолета. Женщина передана врачам республиканской клинической больницы в Нальчике.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, по итогам девяти месяцев 2021 года в Кабардино-Балкарии было проведено 148 операций по поиску и спасению туристов, спасены жизни 137 человек.
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