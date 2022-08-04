Нальчик, 4 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии успешно завершилась спасательная операция по эвакуации получившей травму туристки. Женщина совершала восхождение в районе горы Теплый угол в ущелье Безенги в Черекском районе и повредила ногу. Сообщение об этом поступило в региональное управление МЧС утром 4 августа, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

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«Женщина в составе незарегистрированной группы из города Казань, 1983 г. р., попросила о помощи. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве пяти человек», — говорится в сообщении.

Эвакуацию пострадавшей с высоты более 3 тыс. метров провели при помощи вертолета. Женщина передана врачам республиканской клинической больницы в Нальчике.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, по итогам девяти месяцев 2021 года в Кабардино-Балкарии было проведено 148 операций по поиску и спасению туристов, спасены жизни 137 человек.