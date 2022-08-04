Багаевский район, Ростовская область, , 12:12 — REGNUM В Багаевском районе Ростовской области установлен карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республики Калмыкия.

Буйство белого Наталия Николаева © ИА REGNUM

Вредитель плодовых культур обнаружен в ходе мониторинга на территории Манычского сельского поселения. Карантинный фитосанитарный режим действует на общей площади 6 840 гектаров.

«Утверждена программа локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта», — уточнили в ведомстве.