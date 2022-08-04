Багаевский район, Ростовская область, 4 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Багаевском районе Ростовской области установлен карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республики Калмыкия.

Наталия Николаева ИА REGNUM Буйство белого

Вредитель плодовых культур обнаружен в ходе мониторинга на территории Манычского сельского поселения. Карантинный фитосанитарный режим действует на общей площади 6 840 гектаров.

«Утверждена программа локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта», — уточнили в ведомстве.