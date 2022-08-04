Канберра, , 12:14 — REGNUM 4 августа правительство Австралии под руководством Энтони Альбаниза сумело провести законопроект о климате через нижнюю палату парламента. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Новый законопроект предусматривает сокращение выбросов углекислого газа на 43% к 2030 году. Нулевой показатель должен быть достигнут к 2050 году, что является обновлением обязательств Австралии по Парижскому соглашению.

Законопроект прошел через Палату представителей 89 голосами против 55.

Отмечается, что документ был принят за счет голосов лейбористов, «зеленых» и независимых. В следующем месяце, он будет передан на рассмотрение Сената, где уже сформировалось большинство за его принятие.