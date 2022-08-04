Радужный, Югра, , 12:11 — REGNUM Житель Радужного (Югра) перевёл аферистам 3,3 млн рублей. Об этом сообщает окружное УМВД.

Телефонный мошенник

Пострадавшим стал 46-летний гражданин. Он увидел в онлайн-банке выгодное предложение об оформлении кредита и он оформил кредит на эту сумму. А затем ему позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками службы безопасности, напугали его тем, что деньги якобы хотят похитить, предложили снять деньги и перевести на «безопасный счёт».

В итоге в течение более 40 минут гражданин снял деньги, а затем установил приложение «Мир Пей», создал при помощи него несколько виртуальных банковских карт и предоставил неизвестным коды доступа. После этого он перевёл средства на созданные счета. Обман он заподозрил только после того, как созданные им виртуальные карты были удалены.

В полиции отмечают, что этот гражданин был в курсе о махинациях мошенников. В 2021 году полицейские несколько раз проводили с ним разъяснительные беседы.