Прокуратура заставила откачать дождевую воду в городе в Приамурье
Благовещенск, 4 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В городе Свободный Амурской области не откачивали воду из подъездов многоквартирных домов и придворовых территорий. Люди пожаловались, и за них заступилась прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе надзорного ведомства.
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Дворы и подъезды были затоплены после дождей. Ливневая канализация отсутствовала, подтопление не устраняли. Горожане были недовольны качеством управления домами. Прокуратура обратилась в администрацию города с представлением об устранении нарушений.
«После вмешательства городской прокуратуры откачка воды произведена», — отметили в надзорном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье восстанавливается после ливней и гроз, которые прошли 2 августа. В посёлке Архара сорвало крыши с трёх многоквартирных домов, в школе посёлке Иса Селемджинского района повреждена кровля школы.