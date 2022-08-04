Киров, 4 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. На базе библиотеки имени А. И. Герцена в Кирове могут создать региональный центр реставрации книг. Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего визита в Кировскую область министром культуры России Ольгой Любимовой и врио кировского губернатора Александром Соколовым, сообщает пресс-служба областного правительства.

пресс-служба правительства Кировской области Книги из фонда кировской библиотеки имени Герцена

По словам министра, уникальные и старинные книги библиотеки плотно соседствуют с современными технологиями, благодаря усердию специалистов, однако историческая часть здания требует ремонта и реставрации. К 650-летию города работы будут выполнены.

«Только в фонде Кировской библиотеке им. А. И. Герцена находится 77 книжных памятников, внесенных в государственный реестр. Уверена, что создание реставрационного центра поможет сохранить бесценное книжное наследие», — полагает Любимова.

Библиотека имени Герцена — это старейший в России научно-просветительский центр. С 2019 года библиотека проводит оцифровку книг с добавлением их в раздел книжных памятников на сайте Национальной электронной библиотеки. В конце 2022 года любимая жителями региона «герценка» отметит 185-летие.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Зеленокумске Ставропольского района будет построен центр культурного развития. На финансирование строительства направят свыше 256 млн рублей.

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