Донецк, 4 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. То, что происходит 4 августа в Донецке, находится за гранью понимания, написал в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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Как сообщалось ранее, ВСУ обстреляли район донецкого театра, где проходила церемония прощания с погибшей накануне Ольгой Качурой (Героем России и Героем ДНР посмертно). Не менее двух снарядов попали в здание театра, а также в другие здания. По предварительным данным, погибли два человека.

«Это невозможно объяснить сколько-нибудь логически, потому что логика — это что-то, что присуще цивилизации. Мы же имеем дело с тварями. Даже не с животными, ибо животный мир подчинён своим законам, своей иерархии, определенной поведенческой модели, в которой нет места убийству из факта одного только желания убийства», — отметил военкор.

Объяснения следует искать в области психопатологий, полагает Медведев.

«Они похожи на маньяка-психопата, который осознал, что его деяниям приближается логичный конец: прекращение и наказание. А потому, стремясь успеть как можно большее за оставшийся ему срок, он теряет последнюю планку, утопая в крови своих преступлений. Годами Украина вела (…) размеренный террор, из которого они синтезировали собственное удовольствие. Сегодня это агония, которая вряд ли приносит удовлетворение исполнителям. Это уже сугубо рефлекс. Ничего иного делать они не могут, не способны», — считает Медведев.

Необходимо ликвидировать угрозу, которой является сама сегодняшняя Украина — в ее социальной структуре, выстроенной на основах терроризма, в ее политическом, в силовом, в финансовом форматах, добавил он.