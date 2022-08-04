Донецк, 4 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до 2 человек, еще 3 мирных жителя получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 542 единицы боеприпасов.

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