Вашингтон, 4 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Исполнитель главной роли в сериале «Лунный рыцарь» Оскар Айзек спровоцировал слухи о начале съёмок второго сезона. Об этом 3 августа сообщил The Direct.

Скриншот YouTube Сериал «Лунный рыцарь»

Так, актёр разместил в TikTok ролик, в котором рассказал о том, что в настоящий момент находится в Каире (Египет), где предположительно проходят съёмки продолжения сериала. Стоит отметить, что съёмочный процесс первого сезона также начинался в Каире.

Напомним, премьера первого сезона «Лунного рыцаря» состоялась 30 марта 2022 года. Позднее в Сети активно обсуждали закрытие шоу из-за окончания контракта у Оскара Айзека.