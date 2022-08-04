Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чебоксарах в рамках дела о банкротстве АО «Промтрактор» имущественный комплекс предприятия продан за 1,3 млрд рублей, покупателем стало чебоксарское ООО «Производственная компания «Промтрактор», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Трактор Иван Шилов © ИА REGNUM

Торги проходили посредством публичного предложения с 30 мая 2022 года. В состав лота включили имущества должника как находящееся в залоге, так и не являющееся предметом залога.

Перечень наименований и объектов, которые включены в лот по делу о банкротстве АО «Промтрактор», занимает 633 страницы. В частности, продавалось единым лотом здания, машины, сооружения, оборудование, право аренды и земельные участки, садовые домики, дороги, санаторно-оздоровительный комплекс, коммунальные сети, станки, компьютеры, дебиторская задолженность, наукоёмкие промышленные технологии, торговые знаки, НИОКР.

Как следует из документа, победителем торгов признано общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Промтрактор» (г. Чебоксары), которое представило заявку, «содержащую максимальное по сравнению с другими участниками предложение о цене имущества должника в размере 1 350 000 000 рублей».

По данным протокола, вторым участником торгов стало общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», предложившее за лот 1 299 628 160,03 рубля.

3 августа опубликована информация о заключении договора купли-продажи с производственной компанией «Промтрактор».

«Цена приобретения лота по результатам торгов составила 1 350 000 000 рублей. Цена, уплачиваемая покупателем по договору купли-продажи, составила 1 323 155 709,41 рубля (цена в договоре купли-продажи определена на момент его заключения с учётом оплаченной дебиторами задолженности, а также с учётом исключённых из ЕГРЮЛ дебиторов)», — отмечается в сообщении.