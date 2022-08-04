Чебоксары, 4 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Чебоксарах в рамках дела о банкротстве АО «Промтрактор» имущественный комплекс предприятия продан за 1,3 млрд рублей, покупателем стало чебоксарское ООО «Производственная компания «Промтрактор», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

Торги проходили посредством публичного предложения с 30 мая 2022 года. В состав лота включили имущества должника как находящееся в залоге, так и не являющееся предметом залога.

Перечень наименований и объектов, которые включены в лот по делу о банкротстве АО «Промтрактор», занимает 633 страницы. В частности, продавалось единым лотом здания, машины, сооружения, оборудование, право аренды и земельные участки, садовые домики, дороги, санаторно-оздоровительный комплекс, коммунальные сети, станки, компьютеры, дебиторская задолженность, наукоёмкие промышленные технологии, торговые знаки, НИОКР.

Как следует из документа, победителем торгов признано общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Промтрактор» (г. Чебоксары), которое представило заявку, «содержащую максимальное по сравнению с другими участниками предложение о цене имущества должника в размере 1 350 000 000 рублей».

По данным протокола, вторым участником торгов стало общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», предложившее за лот 1 299 628 160,03 рубля.

3 августа опубликована информация о заключении договора купли-продажи с производственной компанией «Промтрактор».

«Цена приобретения лота по результатам торгов составила 1 350 000 000 рублей. Цена, уплачиваемая покупателем по договору купли-продажи, составила 1 323 155 709,41 рубля (цена в договоре купли-продажи определена на момент его заключения с учётом оплаченной дебиторами задолженности, а также с учётом исключённых из ЕГРЮЛ дебиторов)», — отмечается в сообщении.