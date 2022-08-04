Кабул, 4 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Одновременно с публикацией отчёта Всемирной продовольственной программы, специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) предупреждает, что 18,9 миллиона человек в Афганистане сталкиваются с потенциальным риском голодной смерти.

ariananews. co Голод в Афганистане

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В серии твитов SIGAR сообщил, что секретный отчёт о продовольственной безопасности показывает, что такое количество афганских граждан сталкивается и столкнётся с угрозой голода с июня по ноябрь текущего года.

По данным SIGAR, из 18,9 миллиона человек 6 миллионов окажутся в условиях, близких к голодной смерти.

SIGAR цитирует отчёт ООН, в котором говорится, что отсутствие продовольственной безопасности в Афганистане увеличилось на 60% по сравнению с 2021 годом.